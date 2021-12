Przegląd prasy 21.12.2021 Kalisz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kalisza

Był Mikołaj, prezenty, orkiestra dęta, animator, kabaret a nawet...policja. W niedzielne popołudnie w OSP Czartki odbyło się spotkanie wigilijno-opłatkowe zorganizowane nie tylko dla dzieci, ale dla wszystkich mieszkańców. Wszystko po to, aby integrować i jednoczyć się nie tylko od święta.

Grupa kaliszan wyszła z inicjatywą złożenia wniosku o referendum w sprawie odwołania prezydenta Krystiana Kinastowskiego. Winią go za to, że 11 listopada w Kaliszu odbył się antysemicki marsz. Inicjatorzy szukają osób chętnych do pomocy przy organizacji referendum.