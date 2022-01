Przegląd prasy 3.01.2022 Kalisz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kalisza

Tematem najnowszego, styczniowego numeru miesięcznika "National Geographic" jest stworzony przez podróżnika Mateusza Waligórę projekt Morskie Opowieści. Ilustrujące go zdjęcia, także to na okładce, są dziełem kaliszanki Aleksandry Wierzbowskiej, fotografki, dokumentalistki i podróżniczki.

River Triathlon Series w tym roku odbędzie się po raz drugi . Składać będzie się z sześciu imprez. Pierwsza odbędzie się 19 czerwca we Wronkach, a dwie kolejne - w naszym regionie. 3 lipca triathloniści zawitają do Konina, a 28 sierpnia do Koła. Cykl zakończy się 28 sierpnia w Uniejowie.