Przegląd prasy 8.09.2020 Kalisz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kalisza

Kradzież prądu jest przestępstwem. Miał tego świadomość 38-letni kaliszanin, do którego zapukali policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą wspólnie z pracownikami zakładu energetycznego. Mężczyzna próbował ukryć się przed funkcjonariuszami w wersalce.

Ogród deszczowy, który stanął przy Urzędzie Miejskim przy ul. Kościuszki to nie jest zwykła skrzynka z roślinami. To niezwykłe laboratorium, które przynosi wiele korzyści – mówi jego twórca i zapowiada, że będzie starał się o więcej takich miejsc w Kaliszu. Zachęca też kaliszan, aby stworzyli takie ogródki przy swoich domach.

Kolejna partia odzieży z zastrzeżonymi znakami towarowymi została zabezpieczona przez policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą. Zarzuty usłyszały dwie osoby. Teraz 31-letniemu mężczyźnie oraz 51-letniej kobiecie grozi do 2 lat więzienia.

Reprezentanki Uczniowskiego Klubu Sportowego 12 Kalisz spisały się znakomicie podczas Mistrzostwa Wielkopolski U16 w lekkoatletyce. Kaliszanki zdobyły cztery medale, w tym dwa złote.

Polska Rada Centrów Handlowych apeluje do rządu i posłów „o pilne doprecyzowanie przepisów regulujących uprawnienia i obowiązki osób przebywających w miejscach handlu i usług w czasie epidemii oraz określenie konsekwencji dla tych, którzy nie będą ich przestrzegać”. Przez niejasne prawo w sklepach i innych miejscach coraz częściej dochodzi do sporów, a nawet awantur, jak w głośnej już wojence celebryty Tomasza Karolaka z siecią IKEA. Handlowcom zależy na ukróceniu tego groźnego procederu. Coraz więcej krajów na Zachodzie wprowadza lub zaostrza kary za brak maseczki w miejscu publicznym. Noszenie maseczek jest obowiązkowe m.in. w całym Paryżu, kara wynosi 135 euro. W Berlinie kary wahają się między 50 a 500 euro, a we włoskiej Kampanii nawet 1000 euro. Zaostrzone przepisy brytyjskie przewidują kary nawet do 3200 funtów, a irlandzkie – karę pół roku więzienia.