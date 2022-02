Przegląd tygodnia z 6.02.2022 w Kaliszu. Najważniejsze wydarzenia od 30.01 do 5.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Kalisz, 6.02.2022. 30.01 - 5.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W lesie i na polach na granicy Kalisza i Kościelnej wsi odbył się Zimowy Cross Maraton Koleżeński - Memoriał Adama Mariana Walczaka. W tym roku mało było błota, mrozu wcale, ale uczestnicy musieli się zmagać z porywistym wiatrem. Tym niemniej humory dopisywały.

Na rynek wtórny trafia wiele domów położonych w Kaliszu i powiecie kaliskim. Wybraliśmy oferty sprzedaży domów z serwisu Oto dom do 300 tysięcy złotych. Znajdziecie tam nie tylko domy w stanie surowym. Zobaczcie oferty tanich domów z naszego miasta i okolicy. Większość z nich wymaga remontu, ale atutem jest to, że często oprócz nich do dyspozycji jest spory kawałek ziemi i zabudowania gospodarcze.