Przełamanie siatkarek MKS Kalisz i cenna wygrana w Łodzi. ZDJĘCIA

W Łodzi trener Adam Czekaj postawił na kilka zmian względem ostatnich spotkań. W pierwszej szóstce mecz zaczęły rozgrywająca Natalia Gajewska i przyjmująca Aleksandra Dudek. Obie od samego początku potwierdzały dobrą formę. Do gry po kontuzji wróciła również Oliwia Bałuk umożliwiając rotację na pozycji libero.

Pierwszy punkt w meczu zdobył ŁKS za sprawą błędu zagrywki Karoliny Drużkowskiej, ale młoda przyjmująca zrehabilitowała się już w kolejnej akcji zdobywając pierwszy punkt dla kaliskiego zespołu. Wyrównana gra toczyła się tylko do stanu 4-4, później MKS zaczął uciekać gospodyniom za sprawą serii punktowej na którą złożyły się punkty Justyny Łukasik, Aleksandry Cygan i błędy ŁKS-u, co doprowadziło do wyniku 4-8. ŁKS kilkukrotnie zbliżał się na dystans jednego, dwóch punktów, ale kaliszanki cały czas utrzymywały prowadzenie chwilę później wracając do czterech punktów przewagi. Dobrze rozegrana końcówka pozwoliła MKS-owi pewnie wygrać pierwszego seta z brązowymi medalistkami ubiegłego sezonu 25-19.