Przetarg na iluminacje świąteczne w Kaliszu unieważniony. Miasto nie będzie ozdobione na Święta? ESA

Andrzej Kurzyński

Kwota jaką Miasto chce przeznaczyć w tym roku na iluminacje świąteczne to 200 tysiecy złotych. Do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Jednak złożone oferty znacznie przewyższały zaplanowany budżet. Czy to oznacza, że nie będzie świątecznych ozdób i lampek na Głównym Rynku i innych ulicach Kalisza?