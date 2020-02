Przez koronawirus uczniowie z Liskowa skrócili praktyki we Włoszech. Są już w domach

Uczniowie wraz z opiekunami wyjechali z Liskowa do włoskiego Rimini na praktyki zawodowe. Jak się okazuje, miasto znajduje się w regionie, w którym stwierdzono przypadki zachorowań na śmiertelnie groźnego koronawirusa. Na prośbę młodzieży pobyt we Włoszech został skrócony. W czwartek, 27 lutego uczniowie i ich opiekunowie wrócili autokarem rejsowym do Kalisza. Wraz z nimi jechała też grupa młodzieży z Mosiny.

Na dworcu autobusowym w Kaliszu młodzież przywitał ich dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie Piotr Pasik i przekazał uczniom informacje w jaki sposób mają się zachowywać, jak obserwować swoje zdrowie oraz co robić w razie, gdyby coś niepokojącego zauważyli.

- Uczniowie zostali uprzedzeni, że będzie się z nimi kontaktowali przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, którzy na bieżąco będą monitorować sytuację - mówi Krzysztof Nosal, starosta kaliski. - Warto dodać, że młodzież wróciła w dobrych nastrojach i nie widać u nich żadnych objawów stresu. Ale to efekt pracy dyrektora szkoły w ostatnich dniach, który był z nimi w stałym kontakcie.