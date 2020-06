Przychodnie w Kaliszu. E-recepta i recepta online. Jak to działa? Gdzie się leczyć w Kaliszu?

Lekarz wystawia e-receptę w systemie elektronicznym. Pacjent może ją otrzymać na trzy sposoby: jeśli korzysta z Internetowego Konta Pacjenta, to wówczas przyjdzie do niego SMS z 4-cyfrowym kodem lub mail z receptą w pliku PDF. Jeśli pacjent nie ma Internetowego Konta Pacjenta, wówczas w gabinecie otrzyma od lekarza papierowy wydruk informacyjny.

Jeśli prosimy kogoś, by wykupił za nas leki, wówczas: - podajmy mu 4-cyfrowy kod dostępu do e-recepty i nasz PESEL albo - przekażmy mu wydruk informacyjny z kodem kreskowym albo - prześlijmy mu mailem plik PDF z e-receptą.

W przypadku realizacji recepty z SMS-a potrzebny będzie 4-cyfrowy kod oraz numer PESEL osoby, na którą została wystawiona recepta. Do odbioru SMS-a wystarczy zwykły telefon komórkowy , nawet starszej generacji, nie jest w tym celu potrzebny nowoczesny smartfon. Jeśli realizujemy e-receptę z maila, wówczas powinniśmy pokazać farmaceucie ekran z kodem kreskowym zawartym w pliku, który otrzymaliśmy. Jeśli przychodzimy do apteki z wydrukiem papierowym, wtedy także potrzebny będzie kod widoczny w górnej części wydruku.

Jeśli to my kupujemy leki dla innej osoby, wówczas miejmy przygotowany: - 4-cyfrowy kod dostępu do e-recepty i numer PESEL osoby, na którą wystawiono receptę albo - wydruk informacyjny albo - PDF e-recepty w smartfonie.

Jednak nawet, jeśli nasza e-recepta jest ważna przez rok, pierwsze opakowanie leku powinniśmy wykupić w ciągu miesiąca od wystawienia recepty. Jeśli zrobimy to później, farmaceuta wyda nam już mniejszą ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od wystawienia recepty. Przy wykupie kolejnych opakowań – niezależnie od terminu – farmaceuta nie zmniejszy już ilości leku.

Jeśli lekarz przepisał Ci więcej leków, wówczas każdy z nich możesz kupić w innej aptece w całej Polsce. Nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji. WAŻNE: Jeśli lekarz zapisał jakiś lek w większej ilości, np. 5 opakowań, wówczas – jeśli nie kupujemy wszystkich naraz - każde z opakowań tego leku musi być kupione w tej samej aptece. Dotyczy to jednej recepty – jeżeli za jakiś czas lekarz wystawi kolejną e-receptę na ten sam lek, wówczas znów możemy wybrać, w której aptece go wykupić i nie musi to być ta, którą odwiedziliśmy poprzednio.

E-recepta wypisana jest czytelnie, nie trzeba „odszyfrowywać” lekarskiego pisma odręcznego.

E-recepty nie można zgubić – wszystkie zapisują się na Internetowym Koncie Pacjenta.

Recepta online w Kaliszu

E-recepta bywa mylona z receptą elektroniczną, ale to nie jest to samo. Recepta online to rezultat konsultacji lekarskiej przeprowadzonej za pośrednictwem internetu. Takie rozwiązanie coraz częściej stosowane jest przez przychodnie, zwłaszcza w okresie wzmożonej ilości zachorowań czy ograniczeń spowodowanych epidemią. Lekarz ocenia wówczas stan zdrowia pacjenta na podstawie rozmowy lub formularza, a jeśli ma dodatkowe pytania, może skontaktować się z pacjentem i dopytać o istotne kwestie. Plusem jest niższy koszt takiej konsultacji, nie ma kolejek, nie trzeba także dostosowywać się do wolnych „okienek” w przychodni.

E-recepta to dokument elektroniczny, uprawniający do odbioru leków, natomiast recepta online to efekt zdalnej konsultacji lekarskiej. Oba wątki mogą się łączyć, wówczas mamy do czynienia z „e-receptą online”.

Recepty online nie można po prostu zamówić. Jest ona efektem faktycznie przeprowadzonej konsultacji, jednak lekarz nie ma obowiązku jej wystawienia. Lekarz może również poprosić o dosłanie wyników badań czy zdjęć. Dane dotyczące choroby czy zapisanych leków w przypadku telemedycyny również objęte są tajemnicą lekarską.