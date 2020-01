Ptasia grypa. Kolejny przypadek wirusa H5N8 w powiecie ostrowskim!

To drugi przypadek ogniska wirusa H5N8 na terenie powiatu i trzeci w województwie. Stado w Słaborowicach, u którego wykryto ptasią grypę liczy sobie około 21 tysięcy kaczek.

- Służby weterynaryjne podjęły działania w celu likwidacji ogniska choroby - informuje Tomasz Stube, kierownik oddziału Mediów i Komunikacji Społecznej Gabinetu Wojewody.

W czwartek rano w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim zwołano posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z kolejnym przypadkiem ogniska ptasiej grypy. Wojewoda wielkopolski apeluje o szczególną ostrożność i rygorystyczne przestrzeganie zaleceń inspekcji weterynaryjnej.

- Procedury narzucane przez prawo są wdrażane, wszystko po to by wirus się nie rozprzestrzeniał. Wprowadzony został bezwzględny zakaz wypuszczania drobiu na wolny wybieg, który obowiązuje do odwołania. W związku z ogniskiem ptasiej grypy na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski nakazuje się bezwzględne zastosowanie do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa, które mają zminimalizować zagrożenie. – mówi Antoni Hadryś, zastępca wójta gminy Ostrów Wielkopolski.