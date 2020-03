Puchar Davisa w Kaliszu. Mecz Polska - Hongkong już w weekend. ZDJĘCIA

Zwycięstwo w Kaliszu nad Hongkongiem otworzy polskiej kadrze drogę do wrześniowego meczu o prawo gry w 2021 roku w barażu o miejsce w Grupie Światowej I, stanowiącej bezpośrednie zaplecze elity rywalizującej o Puchar Davisa. W hali Arena Kalisz Polacy rozpoczynają więc swoją drogę do ścisłej czołówki.

- Od kilku miesięcy staramy się podglądać rywali, ale nie jest to proste, bo większość z nich nie gra w dużych turniejach. Korzystamy z mediów społecznościowych. Udało nam się podpatrzeć, że nie ma wśród nich zawodników leworęcznych, co jest istotne. Jesteśmy faworytem tego meczu. Najważniejsze będzie, aby zagrać na sto procent swoich możliwości. Jesteśmy bardzo zmotywowani. O formę naszych zawodników jestem spokojny – mówi kapitan polskiej reprezentacji.

Polska i Hongkong nigdy wcześniej ze sobą nie rywalizowały w tenisie. Okazja będzie już 6 i 7 marca w hali Arena Kalisz. Dla obu zespołów będzie to więc zupełnie nowe doświadczenie.

W odniesieniu tego sukcesu ma pomóc wracający po ponad czteroletniej przerwie Jerzy Janowicz. W narodowych barwach rozegrał on dotychczas 31 meczów z czego 21 zwycięskich. Doświadczenie byłego 14. tenisisty w rankingu ATP i półfinalisty Wimbledonu z 2013 roku ma być dodatkowym atutem naszej drużyny.

- Po tak długiej przerwie na kort wraca się ciężko, ale też bardzo przyjemnie, patrząc na to jak mi się gra. Za mną ciężki okres, ale mam nadzieję, że już nigdy do mnie nie wróci i teraz będzie z górki – powiedział Jerzy Janowicz, który w środę wziął udział w pierwszym treningu przed meczem. - Rywal jest mi totalnie nieznany, więc będę musiał się kupić na tym, żeby się doprowadzić do perfekcji.

Oprócz Jerzego Janowicza kadrę Polski na mecz Pucharu Davisa w Kaliszu uzupełniają: Kacper Żuk, aktualnie 302 zawodnik w rankingu światowym, który w lutym odniósł swój największy sukces, osiągając półfinał challengera w Calgary, oraz debliści: Jan Zieliński i Szymon Walków. Pierwszy z nich przyjeżdża do Kalisza jako zwycięzca czterech imprez ITF z rzędu, z czego dwa odniósł wspólnie z Szymonem Walkowem. Kadrę uzupełnia junior Maks Kaśnikowski.