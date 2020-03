Puchar Davisa w Kaliszu. Polska gra z Hongkongiem. ZDJĘCIA

W hali Arena Kalisz Polacy rozpoczynają swoją drogę do powrotu do ścisłej czołówki.. Wygrana z Hongkongiem da im możliwość gry we wrześniowym meczu o prawo gry w 2021 roku w barażu o miejsce w Grupie Światowej I, stanowiącej bezpośrednie zaplecze elity rywalizującej o Puchar Davisa.

W meczu otwierającym spotkanie Pucharu Davisa Polska – Hongkong w Kaliszu, debiutujący w tych rozgrywkach Kacper Żuk bez problemów pokonał Chinga Lama 6:2, 6:1. W drugiej parze spotkali się Jerzy Janowicz i Pak Long Yeung. W tym przypadku starcie było już bardzo zacięte. W pierwszym secie lepszy okazał się zawodnik z Azji, który wygrał 7:6 (7:5). W drugim secie lepszy był Polak, który wygrał 7:5. W trzeciej partii Jerzy Janowicz zwyciężył 6:4. Tym samym po pierwszym dniu reprezentacja Polski prowadzi z Hongkongiem 2:0.