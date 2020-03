Puchar Davisa w Kaliszu. Turniej odbędzie się, nie ma obaw przed koronawirusem

Jak poinformował prezydent Kalisza reprezentacja z Hongkongu przyjechała do Kalisza już w sobotę. Pięciu zawodników, trener oraz fizjoterapeuta przebywają w kaliskim hotelu Hampton by Hilton. Odbywają już ich treningi. Wkrótce mają także dotrzeć Polacy. Przypomnijmy, że kapitan Mariusz Fyrstenberg powołał do reprezentacji Polski na mecze w Kaliszu Jerzego Janowicza, Kacpra Żuka, Daniela Michalskiego, Jana Zielińskiego i Szymona Walkówa.

Pojawiły się jednak głosy, aby Puchar Davisa w Kaliszu przełożyć na inny termin w obawie przed koronawirusem.

- Nie widzimy zagrożenia na ten moment. W Wielkopolsce nie ma żadnego zalecenia, aby nie organizować imprez masowych. Dopełniliśmy wszelkich formalności - zaznacza prezydent Kalisza. - Mamy zapewnienia, że zawodnicy z Hongkongu, którzy przyjechali do Kalisza od trzech miesięcy nie przebywali w zagrożonych koronawirusem rejonach.

Podkreślił, że zawodnicy są pod opieką swoich federacji narodowych, a co za tym idzie, pod stałą kontrolą lekarską.