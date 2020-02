Puchar Davisa w Kaliszu. W hali Kalisz Arena mecz tenisowy Polska - Hongkong

- Póki co wstrzymujemy się z podaniem oficjalnego składu, bo termin mija za dwa tygodnie. Mogę jednak potwierdzić, że po czterech latach do reprezentacji wraca Jerzy Janowicz. Potwierdził swój udział prezesowi PZT. Mam nadzieję, że kontuzje już Jurka ominą. Sądzę, że wciąż może dużo osiągnąć. W Pucharze Davisa będzie mógł pokazać się ze swojej najlepszej strony – powiedział na konferencji prasowej w Kaliszu Mariusz Fyrstenberg, - Mogę jednak zapewnić, że tym razem zostanę już na ławce drużyny, na kort nie wchodzę. Mam doświadczenie z ostatnich piętnastu lat, że miastach powyżej stu tysięcy jest ekscytacja tenisem. W social mediach mamy tego próbkę. Myślę, że hala będzie wypełniona. Jako kapitan bardzo się z tego cieszę, że Kamil Majchrzak poświęca nam czas i wspiera reprezentację. Zobaczymy, czy zdrowie pozwoli mu zagrać – dodał Fyrstenberg, były szósty deblista świata i finalista wielkoszlemowego US Open 2011.

- Cieszę się, że Kalisz wspólnie z Polskim Związkiem będzie organizował Puchar Davisa Jest to konsekwentna strategia, która wspólnie z wiceprezydentem Grzegorzem Kulawinkiem przyjęliśmy: chcemy promować miasto, zapewniając mieszkańcom wydarzenia sportowe z najwyższej półki. Niedawno organizowaliśmy Superpuchar Polski siatkarek, koszykarzy. Ale to impreza bez precedensu, bo Puchar Davisa ma olbrzymią tradycję. Bardzo się cieszę, że PZT wysoko ocenił naszą bazę. Kalisz jest świetnie zlokalizowany, mamy bliskość do dużych aglomeracji, jesteśmy w stanie ściągnąć kibiców. Mam nadzieję, że wywiozą stąd dobre wrażenia – powiedział Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski.

Miejscem dwudniowej tenisowej rywalizacji będzie Kalisz Arena, miejsce ligowych rozgrywek piłkarzy ręcznych oraz siatkarek. Jej gościnne trybuny mogą pomieścić blisko 3000 widzów. Organizatorzy liczą na gorące wsparcie kaliskiej widowni, dlatego zapraszają do kibicowania całymi rodzinami. Tym bardziej, że ceny biletów dla najmłodszych są naprawdę symboliczne - zaledwie kilka złotych. Bilety można kupić na stronie: http://pzt.abilet.pl. Do nabycia są bilety, które będą ważne przez dwa dni turnieju: normalny bilet kosztuje 40 zł, ulgowy 25 zł, bilet dla dzieci 5 zł. Do nabycia są także bilety jednodniowe - bilet normalny za 25 zł, ulgowy za 15 zł i dla dzieci - 3 zł.

- Dla nas, jako miasta, to ogromny zaszczyt, ale też wspaniała impreza, która odbędzie się w najstarszym mieście w Polsce powyżej stu tysięcy. Kalisz stawia na sport. To kolejna dobra impreza. Klub kibica bardzo dobrze wspiera i to on był wzorem, że można tę imprezę zrobić. Puchar Davisa to będzie też szereg imprez dodatkowych. Odbędzie się np. międzynarodowa konferencja trenerów, podczas której pojawi się trzech wykładowców, a jednym z nich będzie Tomasz Iwański. Liczymy na ponad dwustu trenerów, którzy będą częścią Pucharu Davisa. Będą też mistrzostwa Kalisza w grze podwójnej. Świetna lokalizacja miasta powoduje, że mamy bardzo dużo zgłoszeń – powiedział Wiceprezydent Miasta Kalisza Grzegorz Kulawinek.