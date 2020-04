Pusty Kalisz podczas epidemii koronawirusa. W poniedziałek rząd znosi część ograniczeń ZDJĘCIA

Objechaliśmy z aparatem Kalisz w weekend. Niewielu pieszych, ruch także sporadyczny. Na ulicach widać sporo policyjnych patroli. Do tego budząca się do życia przyroda. Być może jest to ostatni tak smutny weekend w naszym mieście w czasie epidemii. Od poniedziałku bowiem rząd znosi część ograniczeń. Pamiętajmy jednak, aby zachować daleko idącą ostrożność.

