PWSZ w Kaliszu coraz bliżej przekształcenia w Akademię Kaliską. ZDJĘCIA, WIDEO

- Przekonałem się, że nie jest zrządzeniem przypadku, iż Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu należy do czołówki uczelni zawodowych w Polsce. Wasza uczelnia stawia sobie wysokie wymagania naukowe i dydaktyczne w jednoczesnej korelacji z potrzebami otoczenia gospodarczego. Moje wrażenie po dzisiejszej wizycie jest takie, że byłoby trudno wskazać drugą taką uczelnię w Polsce, która ma tak ścisły związek z lokalnym przemysłem. Dla mnie to absolutna rewelacja - mówił minister Wojciech Murdzek.

Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, gościł w Kaliszu na zaproszenie rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisław Wojciechowskiego. Była to doskonała okazja, by zaprezentować dorobek naukowy oraz bazę dydaktyczną kaliskiej uczelni, ubiegającej się o status Akademii Kaliskiej. Szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego miał okazję zobaczyć m.in. Centrum Dydaktyczne Doskonalenia Kół Zębatych, pracownie Wydziału Politechnicznego oraz jedno z najnowocześniejszych w Polsce Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Minister zdradził również, że prowadzone są rozmowy z uczelnią o studiach dualnych oraz uruchomieniu kolejnych studiów doktoranckich w wymiarze politechnicznym.

- Myślę, że będzie to ciekawe wyzwanie, zwłaszcza w odniesieniu do doktoratów wdrożeniowych. Słowem, zobaczyłem tutaj patriotyzm lokalny, oddziaływanie na region, determinację osób odpowiedzialnych i stawianie sobie ambitnych celów, a także dowody ciężkiej pracy całej społeczności akademickiej. To wszystko uprawnia nas do tego, aby lada moment zacząć mówić o Akademii Kaliskiej. Wymóg, który był przeszkodą, a więc prawo nadania stopnia naukowego doktora w drugiej dyscyplinie naukowej został spełniony. Myślę zatem, że teraz powinniśmy się uczyć sformułowania Akademia Kaliska - dodał Murdzek.

Według ministra powołanie Akademii Kaliskiej to kwestia miesięcy. Nie jest wykluczone, że nastąpi to wraz z inauguracją nowego roku akademickiego. Jak już wcześniej informowali posłowie Jan Dziedziczak i Jan Mosiński, stosowny projekt ustawy został złożony w Sejmie. Nie jest jednak wykluczone, że powołanie Akademii Kaliskiej może nastąpić na drodze rozporządzenia, a nie ustawy. To znacznie przyspieszyłoby cały proces.