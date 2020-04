PWSZ w Kaliszu otrzymała prawo doktoryzowania w dziedzinie nauk społecznych

We wrześniu ubiegłego roku roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów odmówiła przyznania Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu prawa do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Miesiąc później rektor kaliskiej uczelni, prof. Andrzej Wojtyła odwołał się od tej decyzji i wnioskował o ponowne rozpatrzenie.

– Jednym z argumentów, podnoszonych przez Komisję, był brak opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – mówi prof. Wojtyła. - Składając wniosek nie dysponowaliśmy Uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej lecz jedynie raportem z wizytacji tejże Komisji i uznaliśmy iż proponowana ocena przez Komisję będzie brana pod uwagę. Uzupełniliśmy więc tę dokumentację, a dodatkowo przesłaliśmy opinię prawną Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu z dnia 23. maja 2019 roku, która jednoznacznie wskazuje, że brak oceny parametrycznej nie stanowi przeszkody by uczelnia posiadała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Wskazaliśmy również, że mamy potencjał naukowy i zasługujemy na takie uprawnienia. Jak widać nasze odwołanie było skuteczne i dzisiaj możemy wspólnie świętować kolejny ogromny sukces uczelni. Przy okazji, chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanych pracownikom i pogratulować im determinacji. Widać wyraźnie, że z taką kadrą naukową, dydaktyczną, kaliska PWSZ rozwija się i ma przed sobą świetlaną przyszłość. Mogę powiedzieć więc, że zniknęły przeszkody, abyśmy stali się Akademią Kaliską.