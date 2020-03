PWSZ w Kaliszu zawiesza zajęcia do połowy kwietnia. Odwołane juwenalia

- W poniedziałek został powołany uczelniany komitet kryzysowy, który przygotował instrukcje dla pracowników i studentów – dodaje prof. Wojtyła. – Zgodnie z nimi dwie osoby zostały poddane kwarantannie i są pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kaliszu. Jedna z pracownic i jedna studentka były poza granicami Polski. Po przyjeździe poinformowały o tym fakcie PSSE oraz zostały poddane kwarantannie. To ważne, ponieważ tak właśnie wygląda odpowiedzialne zachowanie.

Decyzja zapadła we wtorek podczas posiedzenia Kolegium Rektorskiego kaliskiej PWSZ, na które zostali zaproszeni m. in. dziekani poszczególnych wydziałów.

– Oczywiście żadnego przypadku koronawirusa nie ma, ale Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje takie rozwiązania. Dlatego namawiam wykładowców do przejścia na tryb e-learningowy – mówi rektor Andrzej Wojtyła.

- Mamy jednak świadomość, że w przypadku pojawienia się zagrożenia, te działania mogą nie być wystarczające, stąd decyzja o odwołaniu zajęć na uczelni do 16 kwietnia. Namawiam wykładowców, żeby – jeśli to możliwe - przeszli w tryb e-learningowy i przynajmniej część zajęć prowadzili w trybie on line. W ten sposób odpowiadamy na prośbę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które rekomenduje taką właśnie formę nauczania w tym trudnym dla wszystkich okresie - dodaje rektor.