Radna chce odebrać pieniądze MKS-owi Kalisz i przeznaczyć je na walkę ze skutkami koronawirusa

- W związku z powyższym, odnosząc się z głębokim szacunkiem do pracy wykonanej przez zawodniczki i zawodników oraz wszystkich kibiców MKS, oczekuję od Prezydenta Miasta Ka|\sza, mając na uwadze to, iż jest to miejska spółka, działań, o ile wcześniej nie zostały podjęte, by prezes MKS Sp. Z o.o. pan Błażej Wojtyła renegocjował lub rozwiązał wysokie kontrakty zawodniczek i zawodników, ponieważ ze względu na pandemię ogólnoświatową nie jest możliwe wykonanie tych kontraktów - pisze dalej kaliska radna.

- Nie wyobrażam sobie, by doszło do sytuacji, że mieszkańcy Kalisza zarabiający średnio niewiele, tracą pracę lub pracują za niskie kwoty podczas pandemii w bardzo trudnych warunkach, a jednocześnie miejska spółka płaci wysokie kontrakty za zadania, których nie da się wykonać w tym okresie - dodaje radna Konieczna.

Prezydent odpowiedź na interpelację dopiero przygotowuje, ale o komentarz poprosiliśmy Błażeja Wojtyłę, prezesa MKS Kalisz.

- Zapraszam radną Agnieszką Konieczną na parkiet. Jeśli udowodni swoje umiejętności, to chętnie podpiszę z nią kontrakt - mówi krótko prezes Wojtyła. - A tak na poważnie, to pani radna, jako prawniczka, powinna doskonale wiedzieć, że nie jest łatwo rozwiązać lub renegocjować kontrakt. Rozgrywki zarówno Ligi Siatkówki Kobiet, jak i PGNiG Superligi zostały przerwane tuż przed końcem sezonu. Już wtedy podjęliśmy rozmowy z zawodniczkami i zawodnikami na temat ich kontraktów. Z częścią zostały one rozwiązane, a w przypadku innych doszliśmy do porozumienia w kwestii ich obniżenia. Niebawem rozpoczniemy przygotowania do nowego sezonu.