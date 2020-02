Radni PiS chcą zatrzymać młodych kaliszan i wprowadzić program "Kalisz - miasto przyjazne dla młodych"

Aby tego dokonać radni PiS chcą oprzeć swój program na takich filarach, jak: praca, mieszkalnictwo, edukacja i nauka oraz wysoka jakości życia. W tym celu chcą m.in. powołania Miejskiego Biura Karier, które miałoby wspierać młode osoby w wejściu w aktywne życie zawodowe; utworzenia Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacyjności, który podejmowałby kompleksowe działania wspierające rozwój firm młodych kaliszan; realizacji programu „Pracownia dla artysty” - utworzenia przestrzeni dla indywidualnych artystów w postaci lokali do prowadzenia działalności twórczej w zakresie określonych sztuk; kształcenia młodzieży w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy.

- Chcemy uniknąć tego, co dzieje się w podobnej wielkości miastach, że młodzi ludzie często osiedlają się w dużych miastach i metropoliach - zaznaczył radny Artur Kijewski.

Celem programu „Kalisz - miasto przyjazne dla młodych” jest zahamowanie niepokojącego trendu opuszczania Kalisza przez ludzi młodych oraz stworzenie takich warunków i oferty, dzięki którym będą mogli tu znaleźć swoje miejsce życiowe, rozwijać się zawodowo, zakładać rodziny i realizować swoje pasje. A zdaniem radnych, około 7 na 10 młodych osób wyjeżdżających z Kalisza na studia już do Kalisza nie wraca.

- Chcemy nie tylko, aby znaczna część kaliszan pozostała w mieście, ale też chcemy ściągać osoby z okolicznych gmin i powiatów, a może w przyszłości z dalszych okolic - mówi Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza. Jego zdaniem edukacja powinna stać na jak najwyższym poziomie, dać młodym ludziom jak najlepsze umiejętności i predyspozycje do wykonywania rożnych zawodów.

Program zakłada również podwyższenie jakości życia. Miałoby na to wpłynąć podniesienie jakości działań kulturalnych. - Chcielibyśmy, żeby zniknął slogan, który krąży w Kaliszu "przyjedź do miasta, w którym się nic nie dzieje pod względem kultury" – mówi radny Leszek Ziąbka. - Marzy nam się powstanie „Ulicy artystycznej”. W latach 70. i 80. coś takiego było przygotowywane, ale niestety nie zostało to z różnych przyczyn zrealizowane.

Radni uważają, że program można wdrożyć w Kaliszu w przeciągu najbliższych 5 lat.