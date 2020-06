Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny. Duże dofinansowanie urzędu marszałkowskiego ZDJĘCIA

W Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach podpisana została umowa na realizację tego przedsięwzięcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z ramienia UMWW podpisał ją wicemarszałek Krzysztof Grabowski, z kolei gminę reprezentowali wójt Marek Cieślarczyk i skarbnik Ewa Wabnik.

Wartość projektu to ponad 464 tys. zł, z czego 394,5 tys. zł to suma dofinansowana. Wkład własny gminy to niecałe 70 tys. zł.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji szkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat o 20 oraz organizacja zajęć dodatkowych dla 86 dzieci, niwelujących ich deficyty rozwojowe i powodujących wzrost umiejętności poprzez wsparcie prawidłowego rozwoju.