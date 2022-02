Raport koronawirus. Duży wzrost zakażeń! Także w Kaliszu i powiecie kaliskim

Sytuacja w Wielkopolsce

W Wielkopolsce mamy 5632 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby odnotowano 22 przypadki śmiertelne, w tym 14 osób, które zmarły miały choroby współistniejące. Na kwarantannie przebywa 43471 osób.

Na dzień 2 lutego liczba dostępnych łóżek dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi 2413, w tym 1234 łóżka są zajęte (co stanowi wzrost o 48 zajętych łóżek w stosunku do dnia poprzedniego). Liczba łóżek respiratorowych dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi 175, w tym 55 łóżek jest zajętych (co stanowi spadek o 1 zajęte łóżko w stosunku do dnia poprzedniego). Liczba łóżek respiratorowych dla dzieci wynosi 6, w tym 2 zajęte.