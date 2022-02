Raport koronawirus. Jak wygląda sytuacja w Kaliszu i powiecie kaliskim?

Nowe zakażenia koronawirusem w Polsce

Raport zakażeń z Wielkopolski

W Wielkopolsce odnotowano 2589 nowych zakażeń. 27 osób zmarło, w tym 19 osób miało choroby współistniejące. Na dzień 15 lutego liczba dostępnych łóżek dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi 2254, w tym 1376 łóżek jest zajętych (co stanowi spadek o 82 zajęte łóżka w stosunku do dnia poprzedniego). Liczba łóżek respiratorowych dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi 172, w tym 67 łóżek jest zajętych (co stanowi spadek o 4 zajęte łóżka w stosunku do dnia poprzedniego). Liczba łóżek respiratorowych dla dzieci wynosi 6, w tym 2 zajęte.