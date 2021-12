Raport koronawirus. Nowe zakażenia w Kaliszu i powiecie kaliskim

Sytuacja w Wielkopolsce

W Wielkopolsce mamy 2026 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W naszym województwie, na dzień 22 grudnia, liczba dostępnych łóżek dla pacjentów z zakażeniem covid-19 wynosi 2567, w tym 1958 łóżek jest zajętych (co stanowi spadek o 20 zajętych łóżek w stosunku do dnia poprzedniego). Liczba łóżek respiratorowych wynosi 168, w tym 139 łóżek jest zajętych (bez zmian w stosunku do dnia poprzedniego). Liczba łóżek respiratorowych dla dzieci wynosi 5, w tym 3 zajęte.