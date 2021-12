Raport koronawirus. Rekord zgonów IV fali w Polsce. Jaka sytuacja w Kaliszu i powiecie kaliskim?

Sytuacja w Wielkopolsce

Nasze województwo jest trzecie pod względem liczby zakażeń (1896 przypadków). Na dzień 29 grudnia liczba dostępnych łóżek dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi 2575, w tym 1671 łóżek jest zajętych (co stanowi spadek o 40 zajętych łóżek w stosunku do dnia poprzedniego). Liczba łóżek respiratorowych dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi 180, w tym 132 łóżka są zajęte (co stanowi spadek o 5 zajętych łóżek w stosunku do dnia poprzedniego). Liczba łóżek respiratorowych dla dzieci wynosi 6. Żadne nie jest zajęte.