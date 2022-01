Raport koronawirus. Sytuacja w Wielkopolsce, Kaliszu i powiecie kaliskim

Sytuacja w Wielkopolsce

W ciągu ostatniej doby w Wielkopolsce stwierdzono 2536 nowych przypadkow zachorowań na koronawirusa. Na dzień 25 stycznia liczba dostępnych łóżek dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi 2350, w tym 994 łóżka są zajęte (co stanowi spadek o 10 zajętych łóżek w stosunku do dnia poprzedniego). Liczba łóżek respiratorowych dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi 174, w tym 53 łóżka są zajęte (co stanowi spadek o 9 zajętych łóżek w stosunku do dnia poprzedniego). Liczba łóżek respiratorowych dla dzieci wynosi 5, w tym żadne nie jest zajęte.