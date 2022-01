Raport koronawirus. Zmarło blisko 700 osób. Jak wygląda sytuacja w Kaliszu i powiecie kaliskim?

Sytuacja w Wielkopolsce

Resort zdrowia podaje, że w naszym województwie w ciągu ostatniej doby odnotowano 1270 zakażeń koronawirusem.

Liczba dostępnych łóżek dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem wynosi 2497, w tym 1286 łóżek jest zajętych (co stanowi spadek o 108 zajętych łóżek w stosunku do dnia poprzedniego). Liczba łóżek respiratorowych dla pacjentów z zakażeniem wynosi 179, w tym 86 łóżek jest zajętych (co stanowi spadek o 8 zajętych łóżek w stosunku do dnia poprzedniego). Liczba łóżek respiratorowych dla dzieci wynosi 5, w tym żadne nie jest zajęte.