Ratusz w Kaliszu będzie otwarty dla turystów Zamów bilet na zwiedzanie wieży i podziemia

Bilety na zwiedzanie kaliskiego ratusza można rezerwować poprzez formularz dostępny na stronie internetowej https://bilety.kalisz.pl/. W sezonie letnim ekspozycja będzie dostępna we wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele w godzinach 10:00 do 18:00 (ostatnie wejście o godzinie 17:00). W piątki wyjątkowa atrakcja - zwiedzanie wieczorne. Ekspozycja będzie bowiem dostępna od 14:00 do 22:00.

Ceny biletów to 8 zł normalny, 5 zł ulgowy. Dla dzieci do lat trzech wejście jest bezpłatne. Przy zakupie biletów respektowane są: Kaliska Karta Mieszkańca, Kaliska Karta Seniora oraz Karta Dużej Rodziny, która umożliwiają zakup biletu ulgowego w cenie 4 zł od osoby. Ze względów sanitarnych zwiedzanie odbywa się w grupach maksymalnie jedenastoosobowych.