Ratusz w Kaliszu dostępny już dla turystów. Można zwiedzać wieżę i wystawę w piwnicy magistratu. ZDJĘCIA

W podziemiach ratusza zajrzymy również do średniowiecznego skryptorium, gdzie można spróbować swoich sił w kaligrafii, poznamy dzieje kaliskich zakonów oraz historię "Statutu kaliskiego". Jest też magiczny dywan z planem Kalisza z charakterystycznymi zabytkami z okresu średniowiecza. Jest także kącik dla najmłodszych, gdzie będą się odbywać zajęcia oraz gry i zabawy związane z przeszłością Kalisza.

Remont piwnicy oraz wieży ratusza w Kaliszu został przeprowadzony w ramach projektu „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 6,2 mln złotych. Projekt został wsparty unijną dotacją z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w wysokości 2 444 071,16 złotych.

Zwiedzić możemy też skład butelek. To niecodzienne miejsce powstało podczas odbudowy ratusza po zniszczeniach I wojny światowej. Był to magazyn butelek z atramentem dla miejskich urzędników, którzy wówczas nie posługiwali się długopisami, ale kałamarzem i obsadką ze stalówką.

Początek zwiedzania wieży, to prezentacja Kalisza, jako miasta książęcego i królewskiego. Animacje wyświetlane na ścianach prezentują kolejne etapy rozwoju miasta. Na kolejnym poziomie mamy ekspozycję poświęconą mieszkańcom Kalisza i jego życiu społecznemu. W sali można obejrzeć animację przedstawiająca Kalisz jako miasto wielokulturowe i otwarte.

Kolejna kondygnacja, to Kalisza na przełomie XIX i XX wieku, jego zburzenie podczas I wojny światowej i mozolna odbudowa. Na dotykowych monitorach prezentowana jest architektura Kalisza dawniej i dzisiaj. Możemy też obejrzeć makiety wybranych budynków.

Wchodząc jeszcze wyżej zobaczymy wnętrze ratuszowego zegara oraz poznamy dzieje kaliskich zegarów i rodziny Stilterów, która od kilku pokoleń zajmuje się zegarmistrzostwem.

Podróż wieńczy wejście na taras widokowy, z którego możemy podziwiać panoramę Kalisza.

Bilety można rezerwować poprzez formularz dostępny na stronie bilety.kalisz.pl . W sezonie letnim ekspozycja będzie dostępna we wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele w godzinach 10:00 do 18:00 (ostatnie wejście o godzinie 17:00). W piątki wyjątkowa atrakcja - zwiedzanie wieczorne. Ekspozycja będzie bowiem dostępna od 14:00 do 22:00.

Ceny biletów to 8 zł normalny, 5 zł ulgowy. Dla dzieci do lat trzech wejście jest bezpłatne. Przy zakupie biletów respektowane są: Kaliska Karta Mieszkańca, Kaliska Karta Seniora oraz Karta Dużej Rodziny, która umożliwiają zakup biletu ulgowego w cenie 4 zł od osoby. Ze względów sanitarnych zwiedzanie odbywa się w grupach maksymalnie jedenastoosobowych.