Ratusz w Kaliszu po wielu miesiącach przerwy otwiera wieżę dla turystów oraz oddaje im swoją piwnicę. ZDJĘCIA

Wieża ratusza w Kaliszu oraz jego piwnica przeszły metamorfozę. W wyremontowanych pomieszczeniach znalazła się ekspozycja poświęcona historii miasta. Nie jest to jednak muzeum, a coś, co ma zaciekawić nie tylko turystów, ale również mieszkańców. Efekty będzie można zobaczyć po raz pierwszy już 27 czerwca.

- Na ten moment wszyscy czekaliśmy z tęsknotą. Jestem przekonany, że będzie to atrakcja. Mamy nadzieję, że poprzez reorganizację pracy Centrum Informacji Turystycznej będzie odwiedzany przez całe wakacje - mówi Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza.

Ekspozycja multimedialna poświęcona dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu mieści się w ratuszu - w pomieszczeniach piwnic, na korytarzu trzeciego piętra przed wejściem na wieżę oraz na kondygnacjach wieży ratuszowej, a wieńczy ją taras widokowy.

- Nie jest to wystawa muzealna. Nie znajdziemy tutaj żadnych artefaktów - mówi Anna Woźniak z Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. - Ekspozycja koncentruje się na budowaniu wrażeń i emocji, ma pokazać wyjątkowość Kalisza. Ma przekonać do tego, aby zwiedzający uznali, ze Kalisza zarówno historyczny, jak i współczesny wart jest poznania. Ma również zachęcić do odkrywania tajemnic miasta, dać impuls i zainspirować do poszerzenia wiedzy o życiu miasta, do spaceru i obejrzenia jego zabytków oraz odwiedzenia miejsc i instytucji, o których jest mowa w historycznej narracji ekspozycji czy też tych, które widziało się z platformy widokowej wieży. Chcieliśmy, aby turyści i goście ulegli magicznemu urokowi Kalisza, a kaliszanie na nowo odkryli swoje miasto i docenili jego niezwykłość.