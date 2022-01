Ratusz w Kaliszu wprowadził obostrzenia. Ograniczenia na ceremoniach ślubnych

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, w kaliskim ratuszu wprowadzone zostały ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą interesantów. Preferowane formy komunikacji i załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Kalisza to:

- Ograniczenia dotyczą też ślubów. Liczba uczestników ceremonii ślubnej ograniczona została do 15 osób; do tej liczby nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19