Referendum ws. odwołania prezydenta Kinastowskiego. Opozycja jest za, a nawet przeciw

Temat referendum miał pojawić się podczas marszu "Kalisz wolny od faszyzmu", który odbył się w niedzielę 14 listopada.

- Trzeba by pomyśleć nad tym, ale to nie tylko nasza inicjatywa, tylko całego środowiska prodemokratycznego. O pomyśle referendum mówili też opozycyjni radni. Żadnego spotkania nie było, nie możemy się na razie zebrać. To żadne oficjalne stanowisko KOD-u. Mówi się o tym i organizuje się pewna grupa, która ewentualnie podejmie decyzję o referendum - tłumaczy Michał Witkowski, lider KOD Kalisz.