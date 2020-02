Regionalna Izba Pamięci Gminy Lisków. Przybywa eksponatów i zwiedzających ZDJĘCIA

Choć od otwarcia minęły dopiero trzy tygodnie, do izby trafiają już kolejne eksponaty: ok. 150-letni stół stolarski wraz oprzyrządowaniem, wyżymaczka/magiel USA, rentgenometr DO8/2, łącznica z 1978 roku, hełm niemiecki, lampa naftowa, maszyna do pisania FORTUNA z 1930 roku, znacznik od psa Schondorf rok 1944, 450-letni kawałek drzewa czarnego - dębu użytego w ołtarzu kaplicy w Krzyżówkach, zdjęcia oraz różnego rodzaju publikacje.

Izbę Pamięci można zwiedzać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem 62 76 34 150 lub 785 449 669.