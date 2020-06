Rejestracja pojazdów w Kaliszu trwa zbyt długo? Radny Marcin Małecki interweniuje u władz miasta

- Dostaję informacje od mieszkańców Kalisza, że od momentu rozpoczęcia pandemii utrudniony jest proces rejestracji pojazdów - pisze w swojej interpelacji do prezydenta Kalisza radny KO Marcin Małecki. - W związku z tym np. firmy leasingowe wysyłają rejestracje do Wrocławia czy też Warszawy, ponieważ tam proces ten odbywa się to o wiele szybciej niż w Kaliszu - dodaje.

Krystian Kinastowski potwierdza, że w związku z epidemią ograniczono pracę w Urzędzie Miasta Kalisza, podobnie jak w innych urzędach na terenie całego kraju. Tłumaczy, że wprowadził odpowiednie zarządzenia, a spowodowane było to względami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zarówno interesantów, jak i urzędników. A ograniczenia w przyjmowaniu wniosków o rejestrację pojazdów spowodowane były głównie absencją pracowników.

- Część osób skorzystała z możliwości dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8, inni przebywali na zwolnieniu lekarskim. Kilku pracowników, zajmujących się rejestracją pojazdów, powróciło do pracy dopiero w I połowie maja br., po dwumiesięcznej nieobecności. Braki kadrowe przyczyniły się do opóźnień w realizacji zadań rejestracji pojazdów, wprowadzeniu do systemu POJAZD zawiadomień o zbyciu, nabyciu pojazdów, jak i obsłudze korespondencji z podmiotami zewnętrznymi - wyjaśnia włodarz miasta i dodaje też, że stosowano kwarantannę dla składanych dokumentów.