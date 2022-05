Reprezentantka Polski przedłużyła kontrakt z MKS Kalisz

20-letnia przyjmująca w świetnym stylu wkomponowała się w kaliski zespół w ubiegłym sezonie. Zdobyła aż 272 punkty, będąc najlepiej punktującą zawodniczką, chociaż pierwszy raz w większym wymiarze czasowym zagrała dopiero 11 listopada w meczu przeciwko Radomce. “Drusia” jest również filarem i kapitanem kadry narodowej U21, została też powołana przez trenera Lavariniego do seniorskiej kadry na zbliżający się sezon reprezentacyjny.

Karolina Drużkowska to niesamowicie utalentowana zawodniczka dysponującą świetnymi warunkami fizycznymi. Jest również wyjątkowo uniwersalna. Chociaż atakuje głównie lewą ręką, bez problemu w trudniejszych sytuacjach wykorzystuje w ataku prawą rękę. W czasach juniorskich oraz Reprezentacji Polski U-21 gra jako atakująca. W kaliskim zespole nominalnie była przyjmującą i to w tej roli rozegrała najlepsze mecze w ubiegłym sezonie. To właśnie na przyjęciu zobaczymy ją na parkiecie kaliskiej Areny jesienią.