Rezydencja Asnyka - nowa inwestycja mieszkaniowa w Kaliszu

Rezydencja Asnyka to kameralna inwestycja realizowana w sąsiedztwie Parku Przyjaźni. W ofercie Grupy Antczak znajdą się zróżnicowane lokale - od funkcjonalnych, dwupokojowych mieszkań o powierzchni 37 m kw. po przestronne, dwupoziomowe apartamenty o powierzchni 115 m kw. W cenie wszystkich mieszkań zostało uwzględnione m.in. ogrzewanie podłogowe, a także komórki lokatorskie, rolety okienne, a także funkcjonalne deski kompozytowe na balkonach i tarasach.

- Rezydencja Asnyka[ to kolejna inwestycja, którą kierujemy do najbardziej wymagających klientów. To doskonała oferta dla singli, rodzin z dziećmi i seniorów, a także dla inwestorów zainteresowanych ochroną kapitału. Realizujemy bardzo ciekawy pod względem architektonicznym projekt, w którym zadbaliśmy o szereg praktycznych udogodnień, najwyższą jakość materiałów oraz komfort przebywania w przestrzeniach wspólnych - mówi Marcin Antczak, CEO Grupy Antczak.