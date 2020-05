Rodzinne Ogrody Działkowe dostaną wsparcie z budżetu województwa wielkopolskiego

Rodzinne Ogrody Działkowe zarówno te zrzeszone, jak i nie zrzeszone, otrzymają wsparcie na realizację projektów budowy infrastruktury ogrodowej. Ponad dwa miliony złotych trafią do 133 ogrodów działkowych z terenu Wielkopolski. To pierwszy program skierowany przez samorząd wojewódzki do działkowców, także w naszym regionie.

Pomoc finansowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) ma na celu podnieść bezpieczeństwo korzystania i funkcjonalność tych trenów rekreacyjnych. Samorząd Województwa Wielkopolskiego w trosce o wyjątkowe miejsca jakimi są ROD-y stworzył możliwość uzyskania wsparcia finansowego na modernizację tej przestrzeni życia społecznego. Przeprowadzony nabór umożliwił Zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Wielkopolsce uzyskanie wsparcia na realizację inwestycji. Najczęściej wnioskowano o wsparcie na rozbudowę infrastruktury wodociągowej, ogrodzenia ogrodów działkowych oraz utwardzenia alei oraz dróg gruntowych wewnątrz ogrodów. Te ogrody działkowe otrzymają wsparcie z budżetu województwa wielkopolskiego. LISTA - Ogrody działkowe, to wyjątkowe miejsca realizacji wielu pasji użytkowników, zacieśniania więzi społecznych i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W tym roku ogrody działkowe będą spełniać jeszcze większą rolę, bo wielu mieszkańców z pewnością tam będzie spędzać swoje wakacje – mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowania oraz funkcjonalności tych miejsc zwiększa atrakcyjność tego typu terenów oraz zachęca kolejne osoby do posiadania własnej działki rekreacyjnej. Wiele ogrodów działkowych wymaga kosztownej modernizacji infrastruktury. Dzięki wsparciu samorządu województwa wielkopolskiego możliwe jest poprawienie komfortu użytkowania oraz poprawa bezpieczeństwa dla osób korzystających – dodał wicemarszałek. Dotacja została przyznana po raz pierwszy a nabór cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Wnioski można składać każdego roku do 30 listopada. Są one rozpatrywane w następnym roku. Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 40 tysięcy złotych, raz na dwa lata. Ze względu na bardzo wysokie zainteresowanie w tym roku maksymalne dofinansowanie wynosi 17 200 zł. Ogrody działkowe w Wielkopolsce będą mogły liczyć również na wsparcie w latach kolejnych. W Wielkopolsce jest ponad pół tysiąca ogrodów działkowych, z których korzysta około 100 tysięcy rodzin. Powierzchnia ogrodów w naszym regionie wynosi około 4 tyś. ha. Rodzinne Ogrody Działkowe przeżywają aktualnie swój renesans. Zainteresowanie zdrową żywnością, przyciąga sympatyków uprawy własnych warzyw, owoców i ziół. Wiele osób zwłaszcza w miastach zabiega o posiadanie własnego ogrodu działkowego. zobacz galerię (35 zdjęć) Kalisz: Zobaczcie wyjątkowe widoki miasta z lotu ptaka. ZDJĘCIA zobacz galerię (35 zdjęć) Polub nas na FB Kalisz Nasze Miasto na Facebooku Polub nas Widzisz wypadek? Coś cię zaniepokoiło? Chcesz się czymś pochwalić? Pisz do nas na: kalisz@naszemiasto.pl

lub zostaw nam wiadomość na facebooku Czeski pomysł na zagraniczny wyjazd w te wakacje Wideo