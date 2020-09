Rodzinny Rajd Rowerowy w Kaliszu. Miasto walczy o tytuł Rowerowej Stolicy Polski ZDJĘCIA

Przez cały wrzesień mieszkańcy – nie tylko Kalisza – mogą, używając aplikacji Rowerowa Stolica Polski, jeździć na rowerze i zdobywać punkty dla swojego miasta. Do zabawy, organizowanej przez Urząd Miasta Bydgoszczy, włączyły się 43 miejscowości. Są to zarówno ośrodki wojewódzkie jak Rzeszów, Białystok czy Olsztyn jak i mniejsze miasta np. Głogów, Puławy i Suwałki. W rywalizacji biorą udział trzy miasta z Wielkopolski: Leszno, Gniezno i Kalisz.

- Kalisz przystąpił do rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Mamy nadzieję, że jak najlepiej w tej rywalizacji wypadniemy i żeby zachęcić mieszkańców Kalisza i okolic do jazdy na rowerze - tego ekologicznego i zdrowego środka transportu - zorganizowaliśmy Rodzinny Rajd Rowerowy Rowerowej Stolicy Polski - tłumaczy Juliusz Kowalczyk z Kancelarii Prezydenta Miasta. - Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal, odbędzie się również losowanie nagród. Rajd zorganizowaliśmy razem z KTK "Cyklista" oraz Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Punkty, decydujące o końcowej klasyfikacji, liczone będą oparciu o stosunek liczby przejechanych kilometrów do liczby mieszkańców miasta, dla którego są one „kręcone”. Oznacza to, że każdy kilometr przejechany dla Kalisza będzie punktowany lepiej niż kilometr przejechany np. dla Bydgoszczy, ale gorzej niż np. dla Leszna.

W ostatnią sobotę września odbędzie się kolejny rajd, około 70-kilometrowy.