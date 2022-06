Rok Marii Konopnickiej w Kaliszu. Magnesiaki przyciągają do kaliskiej biblioteki ZDJĘCIA OPRAC.: Bartłomiej Hypki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu rozpoczyna nową akcję promująca czytelnictwo wśród najmłodszych kaliszan. "Bank Magnesiaków" to projekt skierowany do dzieci przedszkolnych i uczniów klas 0-3 szkół podstawowych. Wpisuje się on w obchody Roku Marii Konopnickiej.