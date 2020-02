Rolnicy z gminy Nowe Skalmierzyce debatowali o obwodnicy. Nie chcą wariantu nr 3

Rolnicy są pełni obaw co do przebiegu obwodnicy, zwłaszcza w wariancie nr 3, który zdaniem ludzi ingeruje w strukturę przestrzenną oraz powoduje konieczność podziałów majątków i gospodarstw wielu mieszkańców tych wsi.

Poseł Andrzej Grzyb zapowiedział, że będzie bronił interesów rolników. Takie zapewnienia po raz kolejny złożył również burmistrz Jerzy Walczak.

Włodarz przedstawił prezentację, określającą kluczowe argumenty za poparciem wariantu wykorzystującego istniejącą obwodnicę Nowych Skalmierzyc. Są to m.in.: wykupienie gruntów pod drugą jezdnię, powstanie węzłów do bezkolizyjnego włączenia się do ruchu i zjazdu, wiadukty z miejscem pod drugą jezdnię, ulokowanie biznesu wzdłuż istniejącej obwodnicy, zmniejszenie kosztów bezpośrednich gospodarstw rolnych czy poprawa bezpieczeństwa i szybkiego transferu mieszkańców dwóch największych ośrodków w regionie.

Burmistrz podkreślił także, że szacowany ruch tranzytowy w wielkości 20-30 proc. generuje niewspółmierny koszt budowy obwodnicy w wariancie trzecim, a bliskość obwodnicy miasta to wbrew pozorom mniejsze zanieczyszczenie środowiska.