Rolnik szuka żony. Poznaliśmy wybór Stanisława ze Złotnik Wielkich. ZDJĘCIA, WIDEO

Na początku niedzielnego odcinka dowiedzieliśmy się jak Roksana, Teresa i Aleksandra odbierają Stanisława. Wszystkie zgodnie stwierdziły, że to bardzo dobry człowiek. Potem do czwórki, która wspólnie poznawała się przez kilka dni dołączyła Marta Manowska. Prowadząca program zapytała kandydatki czy chciałyby zostać wybrane.

- Chciałabym zostać wybrana, jeśli on też by tego chciał. W sensie ja zawsze patrzę na zasadzie, żeby to nie byłoby cokolwiek jednostronnego – odpowiedziała Teresa