Rolnik szuka żony. Wciąż nie poznaliśmy decyzji Stanisława ze Złotnik Wielkich. ZDJĘCIA, WIDEO

Rolnik szuka żony. Nie poznaliśmy wyboru Stanisława ze Złotnik Wielkich

- Grilla będziemy robili w czwórkę. Rodzice na grillu się nie pojawią, brat również. Nie chcą po prostu brać w tym udziału i ja to szanuję – wyjaśnił Stanisław.

- Po tym wieczorze mogę spodziewać się tego co było przez ostatnie wieczory, że poznawaliśmy siebie nawzajem z trójkę z dziewczynami i Stasiem, ale też poznawaliśmy jego rodzinę – rodziców, braci i naprawdę było bardzo fajnie – zdradziła Teresa.

W ostatnim odcinku fragmentów ze Stanisławem i jego kandydatkami było niewiele, a to co zobaczyliśmy to jedynie zorganizowana w ogrodzie kolacja przy której cała czwórka niewiele mówiła.