Rondo zamiast sygnalizacji świetlnej. MZDiK Kalisz szykuje się do remontu na Podmiejskiej ZDJĘCIA

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu ogłosił przetarg na to zadanie. Tam, gdzie teraz są światła, wybudowane zostanie rondo turbinowe.

- Robimy to po to, aby usprawnić ruch, szczególnie ten odbywający się ulicą Podmiejską. Mamy ją w pochyleniu podłużnym, jest też duży udział w ruchu samochodów ciężarowych i poprzez to chcemy uzyskać większą płynność i zwiększyć przepustowość na tym skrzyżowaniu - tłumaczy Krzysztof Gałka, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

- Mamy ogłoszony przetarg, w maju będą składane oferty, dążymy do tego, żeby w czerwcu rozpocząć roboty i zakończyć je do końca września - przyznał Gałka.

Zmieniona zostanie m. in. lokalizacja zatoczki autobusowej.

- Chodzi o zatokę, która znajduje się po prawej stronie, jak jedziemy od Ronda Westerplatte. Zlikwidujemy ją w tym miejscu i przesuniemy w kierunku ronda, cofniemy od skrzyżowania - wyjaśnia dyrektor.

Miasto zabezpieczyło w budżecie 2,5 mln zł na tę inwestycję - szacowaną połowę kosztów. O drugą połowę zawnioskowało do Ministerstwa Infrastruktury.