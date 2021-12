Rozpoczęły się prace rozbiórkowe dawnego basenu Delfin. W jego miejscu powstanie nowy obiekt ZDJĘCIA

Umowa na budowę nowej pływalni podpisana została 1 grudnia 2021 roku. Od tego czasu wykonawca - Firma Budowlana Antczak - ma kwartał na prace rozbiórkowe dawnego basenu Delfin, na miejscu którego powstanie nowy obiekt. Prace już trwają.

- Zgodnie z tym, co zapowiadałem - prace przy budowie nowoczesnej pływalni na Dobrzecu rozpoczęte. Teren po Delfinie został ogrodzony. Trwają prace rozbiórkowe - poinformował prezydent Krystian Kinastowski.

Jednocześnie powstaje projekt nowej pływalni. Ma spełniać wszystkie standardy użytkowe, a także sportowe, zgodne z wymogami FINA, czyli Światowej Federacji Pływackiej. Pozwoli to na organizację zawodów rangi ogólnopolskiej. Ma to być basen z dwiema nieckami, z ośmioma torami pływackimi o długości 25 metrów. Jedna niecka będzie przeznaczona do nauki pływania. Basenem zarządzać będzie spółka Aquapark Kalisz.

W budżecie na 2022 rok na to zadanie została zaplanowana kwota 72 tysięcy złotych. Łączna kwota to prawie 20 mln zł.