Rozpoczyna się VIII edycja konkursu "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą"

Konkurs ma na celu wsparcie przedsięwzięć służących aktywizacji lokalnych społeczności wiejskich. Projekty, jakie mogą uzyskać dofinansowanie samorządu powinny dotyczyć: realizacji niewielkich przedsięwzięć inwestycyjnych, zakupu towarów służących rozwojowi i kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych, wydania materiałów promujących sołectwo, założenia i prowadzenia serwisu internetowego sołectwa, organizacji warsztatów lub szkoleń na temat idei odnowy wsi, elementu wyróżniającego sołectwo, zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, pozyskiwania środków na realizację celów statutowych lub funduszu sołeckiego.

- Konkurs "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" to szansa dla organizacji aktywnie działających na wsi aby społeczności lokalne mogły zrealizować liczne pomysły i wspólne inicjatywy scalające mieszkańców „małej ojczyzny”. Konkurs to także okazja do promocji wyjątkowych walorów sołectw i ich tradycji. Mieszkańcy i członkowie organizacji wiejskich mają doskonałą szansę zdobycie doświadczenia w związku z realizacją projektu - mówi wicemarszałek Krzysztof Grabowski.