"Roztrąbiony Kalisz". Letnia Akademia instrumentów Dętych Blaszanych ponownie zagości w Kaliszu

Wydarzenie jest dla utalentowanej młodzieży szansą na kontakt z szerokim gronem artystów i pedagogów z Polski i z zagranicy. Każdego dnia Akademii prowadzone były zajęcia indywidualne z uczestnikami przez wybitnych polskich i zagranicznych pedagogów. Akademia co roku daje też uczestnikom okazję do zaprezentowania swoich umiejętności szerokiej publiczności.

- Moją ideą jest, aby młodzież miała wspaniałe wakacje z instrumentami za niewielkie pieniądze - mówi profesor Roman Gryń, pomysłodawca Akademii.

W program imprezy, kojarzonej przede wszystkim z warsztatami instrumentalnymi dla uczniów, studentów i absolwentów szkół i akademii muzycznych, wpisane jest szereg wydarzeń artystycznych adresowanych do szerokiej publiczności. Jak informuje Małgorzata Piotrowska, koordynatorka wydarzenia, udział w projekcie potwierdziło ok. 300 uczestników indywidualnych oraz 200 muzyków orkiestrowych, co daje łącznie około pół tysiąca osób, które przez tydzień będą trąbić w Kaliszu!