Ruszyła budowa dwóch budynków przy ulicy Łódzkiej 7 w Kaliszu. Inwestycję realizuje FB Antczak.

W dwóch budynkach powstaną 44 mieszkania o powierzchni od 40 do 73 m2. Pierwszy z nich będzie budynkiem stylistycznie zbliżonym do estetyki dawnej kamienicy, nawiązując bezpośrednio do historycznej zabudowy Kalisza. Znajdzie się w nim 27 mieszkań i dwa witrynowe lokale użytkowe. Drugi to apartamentowiec, położony w głębi terenu, z 17 lokalami. Oba budynki będą wyposażone w windy.Teren inwestycji zostanie ozdobiony zielenią, wkomponowując budynki w okoliczne tereny zielone . Dla najmłodszych mieszkańców zaprojektowano także plac zabaw