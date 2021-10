Rykowisko w Dolinie Baryczy. Zobaczcie piękne zdjęcia wykonane przez kaliszanina. ZDJĘCIA

Byki jeleni są niezłymi cwaniakami. Niby zabiegają o to, żeby mieć jak największą ilość łań, ale są także gotowe, żeby jakąś poświęcić w momencie zagrożenia. To jelenie kobiety jako pierwsze wychodzą z trzcin sprawdzić czy jest bezpiecznie. Pan jeleń stoi w tym czasie schowany czekając cierpliwie na dalszy rozwój sytuacji. Wychodzi z ukrycia dopiero po chwili – opowiada Jacek Jerzy Kołata. Światem jeleni rządzi tak naprawdę kobieta nazywana licówką. To zazwyczaj wiekowa i najmądrzejsza samica w stadzie. To właśnie ona podnosi alarm stojąc na czatach. Potrafi obejść fotografa dookoła tylko po to, żeby móc poczuć jego zapach. Nie ucieka od razu, ale ostrzega swoich braci i siostry. Stare byki mają najlepsze rewiry i raczej pozostają w jednym miejscu Młode samce wędrują w poszukiwaniu partnerek – dodaje.