Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów. Będą czynne aż do północy

Od 2 kwietnia sklepy sieci Biedronka wydłużają godziny otwarcia. Będą czynne w godz. 6:00 – 24:00. Wszystko po to, by klienci mieli szansę zrobić zakupy, nawet przy nowych niższych limitach osób w placówkach handlowych. Dodatkowo w tygodniu przedświątecznym, czyli od 7 do 10, skl...