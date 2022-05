Rynek pracy w Kaliszu. Umowa na projekt "Sukces zawodowy..." podpisana ZDJĘCIA

Projekt będzie realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu realizuje w partnerstwie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

- To projekt w ramach poddziałania kształcenie zawodowe młodzieży pod hasłem "Sukces zawodowy - Nowoczesne kształcenie z Centrum". Celem głównym projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia oraz szkolenia zawodowego w CKZiU w Kaliszu do wymagań gospodarki i rynku pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 412 000 złotych, z czego dofinansowanie samorządu województwa na poziomie 371 000 złotych, w tym środki unijne to kwota 350 000 złotych. Do tego jest wkład własny miasta Kalisza w wysokości 41 000 złotych - powiedział wicemarszałek Krzysztof Grabowski.