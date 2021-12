Rzadkie ptaki ponownie zimują w Kaliszu. Na rzece można podziwiać cenne okazy. ZDJĘCIA, WIDEO

Obecnie wśród setek kaczek krzyżówek możemy spotkać dwie pary świstuna zwyczajnego i jedną parę hybrydy świstuna zwyczajnego i amerykańskiego.

- Świstun Zwyczajny należy do skrajnie nielicznych w Polsce kraju gatunków ptaków. Ostatni raz wyprowadziły podobno lęgi w 2010 i 2009 r. Jest to też skrajnie nieliczny ptak u nas zimujący. Mówi się, że przylatuje do nas niespełna 2500 tych kaczek i to bardzo nieregularnie - mówi Jacek Jerzy Kołata.

Ale prawdziwym rarytasem jest obecność hybrydy świstuna zwyczajnego i amerykańskiego.

- To już naprawdę ewenement. Taka krzyżówka mogła powstać w hodowli lub w środowisku naturalnym. Zakładam, że skoro te osobniki pojawiły się u nas ponownie (były już zeszłej zimy) to może gdzieś w pobliżu się rozmnażają. Jest szansa, że są to ptaki dzikie. Ptaki oswojone raczej nie przetrwałyby na wolności. Zachowują się one dziko i stronią od obecności człowieka - dodaje Kołata.